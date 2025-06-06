Американист Дробницкий: разговор с Путиным снял с Трампа голливудский лоск

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. Публикация, посвященная телефонному разговору президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, сначала была удалена из его аккаунта в социальной сети Truth Social, но спустя несколько минут появилась снова – в неизмененном виде.