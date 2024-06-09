Светов на примере Венгрии объяснил, как Запад проводит «показательную порку»

Многотысячный митинг против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прошел в Будапеште. Организатором протеста является оппозиционный политик Петер Мадьяр, который является и главным претендентом на пост руководителя правительства.
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