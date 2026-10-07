Нейрохирурги Санкт-Петербурга спасли школьницу с гематомой мозга

В Санкт-Петербурге нейрохирурги спасли школьницу с 10-сантиметровой гематомой в мозге, возникшей из-за врождённой мальформации сосудов.
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