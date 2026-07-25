Пурле-мунтёры

Сергей Викторович чёткийСША не могут (или не хотят, без разницы) повлиять на режим Зеленского - так что и вести с ними переговоры бессмысленно.
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Сергей Викторович чёткийСША не могут (или не хотят, без разницы) повлиять на режим Зеленского - так что и вести с ними переговоры бессмысленно.
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