Баранец: Люди с четырьмя высшими образованиями не понимают, что на СВО мы возвращаем своё

Почему даже люди с несколькими дипломами ошибаются в оценке событий на Украине? Полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, что именно они не понимают, говоря об СВО, и почему считает такие взгляды следствием незнания истории.
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