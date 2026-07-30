Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 564 подписчика

Баранец: Люди с четырьмя высшими образованиями не понимают, что на СВО мы возвращаем своё

Баранец: Люди с четырьмя высшими образованиями не понимают, что на СВО мы возвращаем своё

Почему даже люди с несколькими дипломами ошибаются в оценке событий на Украине? Полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, что именно они не понимают, говоря об СВО, и почему считает такие взгляды следствием незнания истории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии