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«Филадельфия» пытается совершить трехсторонний обмен с участием Джеймса Хардена и Дрю Холидэя

«Филадельфия» активно ведет переговоры с «Портлендом» по поводу опытного разыгрывающего Дрю Холидэя. «Сиксерс» пытаются договориться о трехстороннем обмене, в результате которого Джеймс Харден отправится в «Клипперс», а «Филалельфия» получит Холидэя.

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