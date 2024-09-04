Отец хоккеистов Павла и Валерия Буре скончался в Майами

Буре-старшему было 73 года В Майами в 73 года умер Владимир Буре – четырехкратный призер Олимпийских игр в плавании, дважды обладатель Кубка Стэнли как тренер "Нью‑Джерси Девилз" и отец хоккеистов Павла и Владимира Буре.