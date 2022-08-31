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Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области провели профориентационное мероприятие в рамках форума «Армия-2022»

20 августа в Новосибирске в рамках военно-технического форума «Армия-2022» на военном аэродроме «Толмачево» сотрудники подразделений областного полицейского главка провели профориентационное мероприятие.

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