Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области провели профориентационное мероприятие в рамках форума «Армия-2022»

20 августа в Новосибирске в рамках военно-технического форума «Армия-2022» на военном аэродроме «Толмачево» сотрудники подразделений областного полицейского главка провели профориентационное мероприятие.
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