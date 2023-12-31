«Я пенсионерка»: Лолита Милявская моет пол и не унывает после отмены всех концертов

Единственная участница “голой вечеринки” не стала изворачиваться, приняв судьбу достойно. Последняя неделя уходящего года ознаменовалась потоком извинений от участников «голой вечеринки» блогера Ивлеевой.
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