Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Sputnik» заявила, что Германия, которая неспособна навести порядок в свое стране, продолжает поставлять вооружение Украине, превращая Европу в ад.
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