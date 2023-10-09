«Я работала без выходных по 12 часов»: как я в 40 лет сбросила 13 кг и стала моделью

«Я работала без выходных по 12 часов»: как я в 40 лет сбросила 13 кг и стала модельюЯ никогда не считала себя худышкой, вокруг меня было множество стройных девушек, но я не обращала на это внимание, мне казалось, что людям в моем окружении я нравлюсь такой, какая я есть и меняться мне незачем.