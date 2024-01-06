Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, улучшив свое положение по переднему краю

Десантники провели отвлекающий маневр, заставив противника переключить свое внимание на одних атакующих, тогда как другие штурмующие забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами и ликвидировали пехоту ВСУ, тем самым выполнив боевую задачу – занять вражеский опорный пункт в лесополосе.