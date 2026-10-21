Современные технологии стирают грань между дронами, барражирующими боеприпасами и ракетным вооружением Госкорпорация "Ростех" работает над созданием ударных беспилотников, которые по своим характеристикам приближаются к крылатым ракетам.
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