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Петербургские выпускники улучшили результаты ЕГЭ по точным наукам

Петербургские выпускники улучшили результаты ЕГЭ по точным наукам

По физике 100 баллов набрали в 7 раз больше школьников, чем год назад. По математике — в четыре. Итоги единого госэкзамена пока полностью не подведены, однако уже наблюдается улучшение результатов по точным наукам по сравнению с прошлым годом.

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