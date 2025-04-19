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Будет вкусно

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Яблочное суфле без сахара

Яблочное суфле без сахара

Воздушное, ароматное и нежное, такое блюдо сделает ваше семейное утро по-настоящему уютным💞   Готовится очень просто - привлекайте своих домашних и творите вместе😍   2 порции в форме 10*9,5 см по 245 гр  КБЖУ на 100 гр 103/5/3/13   📌Ингредиенты:    Очищенные сладкие яблоки 270 гр  Греческий йогурт 100 гр  Яйцо категории С0 2 шт Рисовая цельнозерновая мука 30 гр  Разрыхлитель 5 гр  Сироп топинамбура 20 гр  Пребиосвит (по желанию) 2 гр    ⏩Готовим:   1) Духовку разогреваем до 165 градусов, режим верх-низ.

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