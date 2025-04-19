Яблочное суфле без сахара

Воздушное, ароматное и нежное, такое блюдо сделает ваше семейное утро по-настоящему уютным💞 Готовится очень просто - привлекайте своих домашних и творите вместе😍 2 порции в форме 10*9,5 см по 245 гр КБЖУ на 100 гр 103/5/3/13 📌Ингредиенты: Очищенные сладкие яблоки 270 гр Греческий йогурт 100 гр Яйцо категории С0 2 шт Рисовая цельнозерновая мука 30 гр Разрыхлитель 5 гр Сироп топинамбура 20 гр Пребиосвит (по желанию) 2 гр ⏩Готовим: 1) Духовку разогреваем до 165 градусов, режим верх-низ.