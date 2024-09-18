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На этот раз ответ будет по НАТО

На этот раз ответ будет по НАТО

  На этот раз ответ будет ракетным и по НАТО:                    Александр Дугин – об однозначной реакции на разрешение дальнобойного оружия О решении дать зелёный свет ударам ВСУ по территории России дальнобойным оружием сообщает британская The Guardian.

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Комментарии
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Александр Шелегеда
С Вами согласен что Дугин не дурак а полный идиот Система ПВО не будем брать всю Россию (она уничтожена  нынешними правителями) а рассмотрим Москвы и Московской области  сплошного радиолокационного поля нет даже на высотах десяти км уже не говоря на высотах  пяти и ниже  словом очаговое радиолокационное поле Истребительная авиация тоже практически отсутствует  И что Дугин об этом не знал????? Было три кольца обороны той же Москвы и где они сейчас???????  Части ЗРВ РТВ и ИА практически тоже сокращены техника устарела большой некомплект летного состава тк нет ни одного училища ПВО для подготовки летного состава  Авиационные полки вместо 3 АЭ имеют по две АЭ Словом можно недостатки перечислять до бесконечности и все это происходило и происходит при том же Шойгу а летный состав так просто с улицы не наберешь да и училища отсутствуют а их было два в Ставрополе и Армавире
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10 час.
Yuriy Garutsa
Сопли до колен
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6 час.
алекс кузь
Что же делать, что же делать. В яндекс доставке и сбермаркете нет профсоюза. В админе яндекса неадекватные господа, которые удаленно и нагло манипулируют людьми. яндекс не готов к гражданской обороне, малоимущие граждане ненавидят яндекс.
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5 час.

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