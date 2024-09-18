На этот раз ответ будет по НАТО

Александр Шелегеда

С Вами согласен что Дугин не дурак а полный идиот Система ПВО не будем брать всю Россию (она уничтожена нынешними правителями) а рассмотрим Москвы и Московской области сплошного радиолокационного поля нет даже на высотах десяти км уже не говоря на высотах пяти и ниже словом очаговое радиолокационное поле Истребительная авиация тоже практически отсутствует И что Дугин об этом не знал????? Было три кольца обороны той же Москвы и где они сейчас??????? Части ЗРВ РТВ и ИА практически тоже сокращены техника устарела большой некомплект летного состава тк нет ни одного училища ПВО для подготовки летного состава Авиационные полки вместо 3 АЭ имеют по две АЭ Словом можно недостатки перечислять до бесконечности и все это происходило и происходит при том же Шойгу а летный состав так просто с улицы не наберешь да и училища отсутствуют а их было два в Ставрополе и Армавире