В бундестаге заявили, что украинский конфликт может переместиться в Германию

БЕРЛИН, 29 ноября, ФедералПресс. Депутат бундестага Евгений Шмидт предупредил, что поставка ракет Taurus Украине может втянуть Германию в военный конфликт и правительство ФРГ уже готовит граждан к возможным последствиям.
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