ФОТО: DMITRY GOLUBOVICH/GLOBALLOOKPRESS В Забайкальском крае инвалиды-участники СВО стали жертвами конфликта, один из пострадавших обратился за медпомощью в больницу.
НАД ВЕТЕРАНАМИ СВО, ИЗБИТЫМИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ, ГЛУМИЛИСЬ: В ЧУДОВИЩНОЙ ИСТОРИИ НАДО РАЗОБРАТЬСЯ
Комментарии
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Горыныч
Тебя, пидора, надо отправить, нет не на СВО, такие гандоны там не нужны, отправить на восстановление разрушенного твоими друзьями Донбасса. Вместе с ментами, крышующими подонков.
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7 час.
Аудрюс
Ну что, шлюха пиндосовская, тебя тоже в зад поимели! Гандон ты хохлоамериканский! Таких, как ты, даже судить не надо! Раз тебе не по вкусу государство российское, то на кол тебя надо посадить, по старым российским традициям...
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6 час.
Валерий Светлый
надо вернуть смертную казнь и СМЕРШ. А дальше по законам военного времени...
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6 час.
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