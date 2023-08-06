НАД ВЕТЕРАНАМИ СВО, ИЗБИТЫМИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ, ГЛУМИЛИСЬ: В ЧУДОВИЩНОЙ ИСТОРИИ НАДО РАЗОБРАТЬСЯ

Тебя, пидора, надо отправить, нет не на СВО, такие гандоны там не нужны, отправить на восстановление разрушенного твоими друзьями Донбасса. Вместе с ментами, крышующими подонков.

Аудрюс

Ну что, шлюха пиндосовская, тебя тоже в зад поимели! Гандон ты хохлоамериканский! Таких, как ты, даже судить не надо! Раз тебе не по вкусу государство российское, то на кол тебя надо посадить, по старым российским традициям...