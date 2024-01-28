Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили украинский дрон в Брянской области

Вооруженные силы Украины атаковали Унечский район Брянской области. Средства ПВО сбили дрон, из-за падения осколков жилой дом получил повреждения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
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