Министр: "Молдавские компании получили больше новых кредитов, чем в прошлом году"

Вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба сообщает, что в январе-июне 2024 года молдавские компании заключили на 9,9% больше новых кредитов, чем за тот же период 2023 года, отмечает Noi.
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