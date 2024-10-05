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Курские новости

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Бойцы ВС РФ освободили курянку из плена ВСУ по просьбе сына

Бойцы ВС РФ освободили курянку из плена ВСУ по просьбе сына

Российские мотострелки, узнав, что в одном из населённых пунктов Курской области украинские военнослужащие заняли частный дом и удерживают там женщину, выдвинулись в деревню, занятую противником, и взяли дом штурмом, освободив мирную жительницу.

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