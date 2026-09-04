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Аргументы недели

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Собянин: Обновляем учебные заведения Донецка и Луганска по московским стандартам

Собянин: Обновляем учебные заведения Донецка и Луганска по московским стандартам

Столичные коммунальщики обновили пять учебных заведений в Луганске и Донецке в этом году. Все объекты реконструировали в соответствии с московскими стандартами создания современной образовательной среды.

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