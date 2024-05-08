Land Rover Defender обновился, стал мощнее и комфортнее

Defender L663, представленный четыре года назад, освежили. Внешне внедорожник почти не изменился, но получил новые опции «для роскошных путешествий», оптимизированный набор пакетов дополнительного оборудования и особую версию Sedona Red.
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