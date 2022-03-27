Popcaketv

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    Россия с восторгом...противно читать такие заглавия...те, кто пишет эти статейки. сам создает рекламу всем этим "гаст...Вернулась из США ...
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Волкова захейтила Чулпан Хаматову из-за срочного вылета из России: «Лицемерие! Не забывайте свои корни, когда перекрашиваетесь в блондинку»

Волкова захейтила Чулпан Хаматову из-за срочного вылета из России: «Лицемерие! Не забывайте свои корни, когда перекрашиваетесь в блондинку»

Екатерина Волкова с недоверием отнеслась к теме переезда Чулпан Хаматовой, которая, покинув территорию страны, драматично заявила, что не является «предателем».

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