Врач Хайкина раскрыла, как зависит польза винограда от его цвета

Виноград содержит витамины С, К и группы В, калий, магний, клетчатку, медь и обладающие антиоксидантными свойствами полифенолы.
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