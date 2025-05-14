Пленный рассказал, как ВСУ пытались его уничтожить

Военнослужащий Вооружённых сил Украины, который сдался в плен бойцам 83-й бригады Воздушно-десантных войск в составе группировки войск «Север», рассказал РИА Новости о попытке ВСУ уничтожить его с помощью миномёта и FPV-дронов.
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