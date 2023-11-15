Аргентинец Гальярдо возглавит «Аль-Иттихад»

Новым главным тренером саудовского клуба, за который играет Карим Бензема, станет Марсело Гальярдо. О том, что Гальярдо в ближайшее время подпишет с «Аль-Иттихадом» контракт на полтора года, сообщают сразу несколько источников.
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