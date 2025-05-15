Предательство, которое не ждали: Евросоюз возвращает пошлины для Украины

Вот и очередная "зрада" подъехала. Не успели зарубежные СМИ поделиться инсайдами о том, что на июньском совещании НАТО Украину не ждут по инициативе Вашингтона, как стало известно: Евросоюз возвращает пошлины для "неньки".
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