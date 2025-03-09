Медики Комсомольска-на-Амуре передали помощь бойцам СВО

В Хабаровском крае коллектив Комсомольской межрайонной больницы в очередной раз присоединился к патриотической акции «Своих не бросаем», оказав помощь военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.
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