День спасателя Российской Федерации-2024: история, традиции и мероприятия

Когда отмечают День спасателя Российской Федерации?День спасателя Российской Федерации – профессиональный праздник сотрудников МЧС и других спасательных организаций, работающих над устранением последствий стихийных бедствий, аварий и чрезвычайных ситуаций.
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