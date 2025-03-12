Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 12 марта

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Новая Казачья и Волчанск Харьковской области.