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Актуальные комментарии

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Банки пошли против тренда

Банки пошли против тренда

На фоне снижения ключевой ставки банки неожиданно начали повышать доходность вкладов. Причина может быть не в изменении курса денежно-кредитной политики, а в конкуренции за средства населения, потребности в ликвидности и ожиданиях дальнейших решений ЦБ.

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