Банки пошли против тренда

На фоне снижения ключевой ставки банки неожиданно начали повышать доходность вкладов. Причина может быть не в изменении курса денежно-кредитной политики, а в конкуренции за средства населения, потребности в ликвидности и ожиданиях дальнейших решений ЦБ.