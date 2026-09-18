Банки пошли против тренда

На фоне снижения ключевой ставки банки неожиданно начали повышать доходность вкладов. Причина может быть не в изменении курса денежно-кредитной политики, а в конкуренции за средства населения, потребности в ликвидности и ожиданиях дальнейших решений ЦБ.
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