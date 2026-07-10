Guns Fall Silent As Trump Says US-Iran Talks On Again, But Insists 'In No Uncertain Terms, Ceasefire Is OVER' The guns have actually been silent in the Middle East overnight, after two days of deadly strikes between the United States and Iran, amid a general return to premarket open headlines of 'peace imminent again' as mediators desperately work to get diplomacy back on track.
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