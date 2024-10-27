«БРИКС изначально представляла себя наиболее сильной незападной стороной»

«Если БРИКС сможет создать реальную систему, которая будет подрывать монопольное положение Запада в экономической сфере, — этому можно будет только аплодировать», — считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Лунев Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Луневчитайте на monocle.
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