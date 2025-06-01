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Будут «Таурусы» или нет? Страны ЕС настаивают на перемирии, а сами лишь затягивают украинский конфликт

Будут «Таурусы» или нет? Страны ЕС настаивают на перемирии, а сами лишь затягивают украинский конфликт

Важной датой для судьбы Киевского режима должно стать пятое июня. В этот день перестанут действовать льготные тарифы для украинской сельхозпродукции, которые были введены в 2022 году для поддержки киевского экспорта.

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