Уральские врачи спасли карьеру балерины с кистой в таранной кости

Балерина из Свердловской области Ангелина перенесла операцию по удалению кисты таранной кости, обнаруженной после перелома голеностопа, и прошла реабилитацию в четырех медицинских учреждениях региона, что позволило ей готовиться к возвращению на сцену.
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