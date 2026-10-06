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Царьград

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Уральские врачи спасли карьеру балерины с кистой в таранной кости

Уральские врачи спасли карьеру балерины с кистой в таранной кости

Балерина из Свердловской области Ангелина перенесла операцию по удалению кисты таранной кости, обнаруженной после перелома голеностопа, и прошла реабилитацию в четырех медицинских учреждениях региона, что позволило ей готовиться к возвращению на сцену.

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