Windows получил собственную технологию повышения разрешения

Microsoft собирается представить Auto SR на компьютерах Copilot+. Эта новая технология повышения разрешения с помощью искусственного интеллекта обещает улучшить игровую графику и увеличить частоту кадров без необходимости использования дорогих комплектующих.
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