Опрос: 2023 год стал удачным для 52% опрошенных россиян

Более половины (52%) опрошенных россиян считают удачным уходящий 2023 год. Почти для трети респондентов год прошел более удачно, чем прошлый, и почти столько же сумели улучшить материальное положение, следует из данных опроса ВТБ и банка «Открытие».
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