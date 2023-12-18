РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valentina hohlova
    не дождёмся мы никакой благодарности. наёмники натовцы смертельные враги. только в расход. Война на это и война чтобы...Российские бойцы ...
  • Александр Киевская Русь
    Поддерживаю.  Кому на хрен нужен этот лытышский язык?  Кто в мире говорит на нем? Какие значительные книги написаны н...Латвия выдворит б...
  • Александр Киевская Русь
    Уму непостижимо-  как в наше время может быть такое!  Женщину нужно лишить материнских прав и изолировать от дочки.Женщина держала 1...

Опрос: 2023 год стал удачным для 52% опрошенных россиян

Опрос: 2023 год стал удачным для 52% опрошенных россиян

Более половины (52%) опрошенных россиян считают удачным уходящий 2023 год. Почти для трети респондентов год прошел более удачно, чем прошлый, и почти столько же сумели улучшить материальное положение, следует из данных опроса ВТБ и банка «Открытие».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх