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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Южноафриканский пловец Кетце установил новый мировой рекорд на 50 м на спине. Он побил достижение Климента Колесникова

Южноафриканский пловец Питер Кетце установил новый мировой рекорд на 50 м на спине на короткой воде.  На этапе Кубка мира в Ташкенте Кетце преодолел дистанцию за 22,09 секунды.

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