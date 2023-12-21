Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ОЛИГАРХА-ПЕРЕГОВОРЩИКА СМЕНИЛА "НАДЁЖНАЯ ТЁТЯ". "ВРАЛА ПУТИНУ И ГОРДИЛАСЬ ЭТИМ"

ОЛИГАРХА-ПЕРЕГОВОРЩИКА СМЕНИЛА "НАДЁЖНАЯ ТЁТЯ". "ВРАЛА ПУТИНУ И ГОРДИЛАСЬ ЭТИМ"

На Западе заговорили о том, что нужен новый посредник для попыток договориться с Россией, - конечно, под этим наверняка подразумевается очередной "похабный мир".

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Комментарии
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Анатолий Витушкин
Какие переговоры? Только полная капитуляция! Нам не нужна новая война черенесколько  лет.
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11 час.
US
Uri Strukow
Меркель из верующей семьи? Какому богу? Когда в 2017м Басманный суд Москвы запретил в России секту Свидетелей Иеговы, возмущалась именно Меркель. По-моему, этим все сказано.
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10 час.
СД
Семен Дремин
Шли бы они лесом.Когда созреете.Поговорим.................................
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5 час.

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