На Западе заговорили о том, что нужен новый посредник для попыток договориться с Россией, - конечно, под этим наверняка подразумевается очередной "похабный мир".
ОЛИГАРХА-ПЕРЕГОВОРЩИКА СМЕНИЛА "НАДЁЖНАЯ ТЁТЯ". "ВРАЛА ПУТИНУ И ГОРДИЛАСЬ ЭТИМ"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Витушкин
Какие переговоры? Только полная капитуляция! Нам не нужна новая война черенесколько лет.
Ответить
11 час.
US
Uri Strukow
Меркель из верующей семьи? Какому богу? Когда в 2017м Басманный суд Москвы запретил в России секту Свидетелей Иеговы, возмущалась именно Меркель. По-моему, этим все сказано.
Ответить
10 час.
СД
Семен Дремин
Шли бы они лесом.Когда созреете.Поговорим.................................
Ответить
5 час.
Свежие комментарии