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Новостройка дороже вторички на 45%: что происходит с ценами на жильё в Забайкалье

Новостройка дороже вторички на 45%: что происходит с ценами на жильё в Забайкалье

ZAB.RU продолжает спецпроект «Квадратный метр: новостройки Забайкалья». В первой части мы разобрали общее состояние рынка.

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