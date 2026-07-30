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Бывший форвард тульского «Арсенала» Банда пропал и не выходит на связь

Бывший форвард тульского «Арсенала» Банда пропал и не выходит на связь

Футболист выступал за итальянский «Лечче», но планировал сменить клуб. Нападающий «Лечче» и сборной Замбии Ламек Банда около двух недель не выходит на связь с руководством итальянского клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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