Прогноз погоды в Крыму на 14 октября 🌧 В Симферополе +14 и дождь В Севастополе +19 и дождь В Евпатории +19 и пасмурно В Черноморском +17 и пасмурно В Джанкое +19 и пасмурно В Ялте +18 и пасмурно В Алуште +18 и облачно с прояснениями В Керчи +19 и пасмурно В Армянске +17 и пасмурно В Красноперекопске +17 и пасмурно В Бахчисарае +18 и дождь В Феодосии +19 и облачно с прояснениями В Судаке +19 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.