МС Зипулю насильно мобилизовали в ВСУ: подробности ситуации

МС Зипуля, известный украинский рэпер, был мобилизован в ВСУ с нарушениями. Автор популярного мема «Ну ничего страшного, тяу-тяу-тяу» прошёл военно-врачебную комиссию за пять минут, несмотря на проблемы со здоровьем.
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