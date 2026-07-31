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Царьград

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МС Зипулю насильно мобилизовали в ВСУ: подробности ситуации

МС Зипулю насильно мобилизовали в ВСУ: подробности ситуации

МС Зипуля, известный украинский рэпер, был мобилизован в ВСУ с нарушениями. Автор популярного мема «Ну ничего страшного, тяу-тяу-тяу» прошёл военно-врачебную комиссию за пять минут, несмотря на проблемы со здоровьем.

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