Ukrainian political scientist Konstantin Bondarenko ridiculed the reluctance of the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, to hold presidential elections in the country.
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