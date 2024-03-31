В воскресенье в Поморье сохранится тёплая погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от -2, до +3 градусов, а местами потеплеет до +8Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от -2, до +3 градусов, а местами потеплеет до +8Синоптики обещают небольшие, местами умеренные осадки, а также гололёд.