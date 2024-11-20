Юрий Ильинов

Это не Байден. Кто ещё должен одобрить разрешение на удары по России? Политолог Килинкаров рассказал, кем будет принято решение об ударах вглубь РФ Политолог Спиридон Килинкаров заявил, что, если Запад действительно даст разрешение Украине на использование западных ракет для ударов вглубь России, то Владимир Зеленский потеряет привычное пространство для маневра. «Это не изменит ситуацию на поле боя, но лишит Зеленского возможности манипулировать общественным мнением», считает Килинкаров. Политолог напомнил, что все неудачи ВСУ Зеленский привык списывать на нерасторопность Запада и на отсутствие разрешения применять западные ракеты по объектам внутри России. «Предположим, что Запад завтра даст ракеты и разрешение. Во-первых, ракет очень мало, так как они в ограниченном количестве. А у Зеленского коридор возможностей для маневра сужается до минимума. У него не будет возможности заявить, что Украина проигрывает из-за того, что Запад снова чего-то там не дал», продолжил мысль эксперт. При этом он выразил сомнение, что Запад решится дать Украине одобрение. Однако, если это произойдет, то, как полагает Килинкаров, оно не сможет произойти без согласования с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. «Я твердо убежден в том, что между Байденом и Трампом существуют взаимные договоренности. И если в их рамках стоит вопрос предоставить Украине дальнобойное вооружение и разрешение на его применение, то оно может быть предоставлено только с одобрения новой администрации Трампа», уверен эксперт. Килинкаров подчеркнул, что оставшиеся два месяца до инаугурации Трампа будут самыми сложными и самыми опасными.