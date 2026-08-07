🌳 Сквер Герайлар в Бахчисарае готов почти на 80% Окончание строительно-монтажных работ планируется 11 сентября.
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🌳 Сквер Герайлар в Бахчисарае готов почти на 80% Окончание строительно-монтажных работ планируется 11 сентября.