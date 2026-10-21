21 октября в Госдуме пройдет правительственный час с участием вице-премьера Марата Хуснуллина. Тема обсуждения — «Инфраструктура для жизни: пространственное развитие и транспортное сообщение».
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