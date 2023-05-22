Ассоциация предпринимателей призвала ввести для россиян шестидневную рабочую неделю

Авторы инициативы указали на возросшую нагрузку на экономический сектор из-за санкций со стороны иностранных государствАссоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» выступила за введение в России шестидневной рабочей недели.
Авторы инициативы указали на возросшую нагрузку на экономический сектор из-за санкций со стороны иностранных государствАссоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» выступила за введение в России шестидневной рабочей недели.
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